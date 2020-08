15 agosto 2020 a

Incidente sulla diramazione Roma Nord, investito agente della polizia stradale. E' gravissimo.

Un agente della polizia stradale è stato investito, intorno alle 18.30, da una Citroen mentre stava mettendo in sicurezza, insieme a dei colleghi, il tratto dove si era verificato l'incidente. Stava mettendo i segnali dove c'erano i detriti quando è stato travolto dall'utilitaria. Per questo motivo sul posto è stata fatta atterrare un'eliambulanza che ha trasportato l'agente al policlinico Gemelli. Ha riportato un grave trauma alla testa e le sue condizioni sono disperate.

Sulla diramazione prima di cena si sono formate code di chilometri a causa della chiusura del traffico per più di un'ora.