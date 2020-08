15 agosto 2020 a

Incidente diramazione Roma Nord. Riaperte corsie verso Firenze, incolonnamenti per la Capitale.

E' stato riaperto parzialmente il traffico sulla diramazione Roma Nord che dal casello di Fiano Romano sull'A1 porta al Grande Raccordo Anulare. La strada è stata chiusa quasi un'ora a causa di un brutto incidente avvenuto tra i caselli di Castelnuovo di Porto e Settebagni. E' stata fatta atterrare un'eliambulanza per soccorrere i feriti gravi.

Si sono formate code di quasi 4 chilometri in entrambi i sensi e fino a poco fa c'era l'uscita obbligata per Castelnuovo di Porto per poi raggiungere la Capitale attraverso la Tiberina e la Flaminia. Da poco sono state riaperte le corsie in direzione Firenze, mentre verso la Capitale è chiusa la corsia lenta e si circola su centrale e sorpasso. La situazion resta critica.