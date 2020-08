15 agosto 2020 a

Viabilità autostrade, incidente tra Orte e Magliano Sabina sull'A1 in direzione Roma.

A dare la notizia pochi minuti fa è stata Astral Infomobilità. Nello scontro dovrebbero essere coinvolti più veicoli. Sono in arrivo i mezzi si soccorsi. Per ora Astral Infomobilità, con un tweet invita gli automobilisti a prestare attenzione.

Si registrano dei rallentamenti. In mattinata si sono verificati incolonnamenti in uscita dalla capitale tra Roma Nord e Magliano Sabina e lungo la Salaria per Rieti. Infomobilità ha segnalato anche code e forti rallentamenti sulla diramazione per l'A24.

Il "bollino rosso" per il traffico continuerà fino alla tarda serata di domani 16 agosto.