Mare, a Montalto torna la processione in acqua della Madonna dello Speronello | FOTI

15 agosto 2020 a

a

a

Mare, a Montalto torna la processione in acqua della Madonna dello Speronello.

L'appuntamento è per domenica 16 agosto alle ore 9 e l'organizzazione è affidata all'associazione Assopaguro. "L'associazione ASD Assopaguro in collaborazione con il comune di Montalto, con la Polisportiva Montalto, La capitaneria di Porto delegazione di Montalto, e la Parrocchia Santa Maria Assunta, ha il piacere di comunicare che Domenica 16 Agosto nel rispetto delle norme di distanziamento ed in sicurezza, avrà luogo la consueta Processione in mare, con l'immersione sullo Speronello per un omaggio floreale alla Statua della Madonna. Siete tutti invitati a partecipare", si legge in un post pubblicato dagli organizzatori su Facebook.

La statua voluta e benedetta nel 1997 da Papa Giovanni Paolo II e, successivamente, è stata successivamente deposta nei fondali delle acque di Montalto Marina, a circa un miglio dalla costa e a 15 metri di profondità.