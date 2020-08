15 agosto 2020 a

Mare: Eva, Maggy e Thor i cani bagnino in servizio nelle spiagge di Tarquinia, Pescia e Montalto.

Ferragosto al sicuro per i bagnanti che hanno scelto di passare la giornata o le vacanze nel Litorale Viterbese anche grazie agli amici a quattro zampe che "pattugliano" le spiagge. Nelle spiagge di Tarquinia lido, Pescia Romana e Montalto anche quest'anno sono attivi i cani bagnino della scuola italiana cani da salvataggio. Si tratta di labrador, terranova o golden retrier. A Tarquinia ci pensa Eva, a Pescia c'è Maggy mentre a Montalto la sicurezza dei bagnanti è assicurata da Thor, un bellissimo cane dal folto pelo nero.

“Quando parliamo di unità cinofila, ci riferiamo al connubio composto da un conduttore, uomo o donna che sia, e il suo cane”. Lo dichiara ad "Agenzia Nova" Roberto Gasbarri, responsabile per l’area centro meridionale della Scuola italiana Cani da salvataggio che ha sede a Roma.

Gasbarri ricorda all'Agenzia anche il salvataggio, qualche anno fa, a Tarquinia di una bambina di 6 anni e della sua mamma. “Eravamo nella postazione sulla spiaggia di Riva dei Tarquini a Tarquinia – racconta Nicola Paolini che quel giorno era il conduttore del cane -. C’era una forte corrente di risacca e sapevo qual era il pericolo. Per questo guardavo i bambini quando ne ho visto una che veniva trascinata via. In pochi secondi l’ha portata a 70 metri dalla riva. Sono partito di corsa ed Eva insieme a me senza neanche il bisogno di chiamarla. Intanto Ornella e India si occupavano della mamma che annaspava ma era più vicina alla riva. La corrente era molto forte ma siamo riusciti a raggiungere comunque la piccola. Io l’ho presa e l’ho stretta con un braccio mentre con l’altro mi sono aggrappato ad Eva affidandomi completamente a lei e, nonostante la forte corrente, ci ha riportato entrambi a riva. Forse ce l’avrei fatta anche da solo, o forse no, quindi meglio che ci fosse anche Eva".