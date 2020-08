Viterbo, la Fin fa marcia indietro: "Pronti a restituire la piscina al Comune il 1 settembre"

Massimiliano Conti 15 agosto 2020 a

La Fin prende cappello e molla la piscina comunale. A partire dal 1° settembre, all’indomani della scadenza dell’ennesima proroga concessa dal sindaco.

Questa è almeno l’intenzione annunciata in una lettera inviata al Comune dal presidente della Federnuoto a fronte della mancata approvazione in consiglio comunale della delibera relativa all’istituzione di un centro federale all’interno dell’impianto della Pila.

Dalla spiaggia di Pescia Romana, dove sta recuperando un po’ di serenità e di energie in vista dei giorni difficili che lo attendono a Palazzo dei Priori, il sindaco parla di "commedia pirandelliana" riferendosi alle convulsioni della maggioranza sulla pratica, ma non si dà per vinto: “Capisco benissimo la posizione assunta dalla Fin, che non è un’associazione filantropica e che non sta qui per rimettere soldi. Ma non tutto è perduto”.

Arena pensa, o quantomeno spera, che la lettera della Fin possa schiarire le idee ai consiglieri di maggioranza (e anche di opposizione), e in particolare a quelli più recalcitranti rispetto all'affidamento diretto dell'impianto di via della Pila. Qualche maligno pensa addirittura a una mossa concordata con il presidente della federazione nazionale, il forzista Paolo Barelli. D’altra parte ritrovarsi di nuovo senza un gestore alla vigilia della nuova stagione natatoria sarebbe per il Comune una grana enorme, anche se la federazione, fatta salva la riconsegna dell'impianto, si è impegnata a supportare l’amministrazione nella gestione fintantoché non si arriverà a una scelta definitiva.

Nella lettera, il segretario generale Antonello Panza spiega che per la Fin “a queste condizioni è impossibile sostenere l'onere della gestione provvisoria”: “Abbiamo dovuto prendere atto - prosegue la missiva - delle numerose incertezze e perplessità sorte all’interno del consiglio comunale, che hanno determinato un rinvio sine die delle decisioni da assumere sul futuro della gestione dell’impianto natatorio di Viterbo”. Il sindaco, come detto, non getta la spugna anche se chiarisce, “in risposta ad alcuni consiglieri ed a alcuni organi di stampa”, che quella della piscina per lui “non è la battaglia della vita” o un referendum sulla sua persona e che, maggioranza permettendo, andrà comunque avanti col suo mandato “pur con molta amarezza” se la delibera dovesse essere bocciata o arenarsi definitivamente.

“Ritengo che la Fin, che si è comportata finora in modo molto signorile, possa tornare sui suoi passi se riusciremo a chiudere questa pratica entro il 31 agosto - confida Arena -. Per questo ho già chiesto al presidente del consiglio di mettere in calendario una nuova seduta nella settimana tra il 24 e il 28 agosto”.