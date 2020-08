Ferento, week end di ferragosto tra Faust e l'omaggio di Mozart di Giuseppe Rescifina

15 agosto 2020 a

Un weekend particolare quello di Ferragosto al teatro romano di Ferento, tra “Faust” (stasera 15 agosto) e “Mozart” (domani), entrambi con inizio alle ore 19,30. Prosegue la stagione estiva nell'antico teatro romano di Ferento (solo cavea con distanziamento nel rispetto delle norme anti Covid 19), organizzata dal Consorzio Teatro Tuscia.

Stasera sarà in scena Giuseppe Zeno – diretto da Stefano Reali – in “Faust”, spettacolo ispirato al “Il dottor Faustus” di Marlowe e “UrFaust” di Goethe, in una performance funambolica, al limite del circense. Il testo, ora brillante, ora tragico, ora comico, ora farsesco, è una riflessione sulla caducità dell’essere umano. Città di Wittemberg, 1580: Johann Faust, studioso avido di conoscenza, stringe un patto con il demone Mefistofele, che gli propone di farlo rimanere perennemente giovane, e potentissimo, per ventiquattro anni. Dopodichè Lucifero si prenderà la sua anima. Faust accetta, scopre un mondo che si era sempre negato, e con l’aiuto di Mefistofele viaggia nel passato e nel futuro. Alla fine Faust riesce a beffare Lucifero, e a tornare alla sua esistenza “normale”.

Domani sul palco di Ferento appuntamento poetico-letterario con “Mozart, il genio della musica”, a cura di Giuseppe Rescifina. Lo spettacolo sviluppa una serie di curiosi particolari narrati dai biografi attorno alla figura di Mozart, alcuni ripresi anche dalla cinematografia (da ricordare l’opera teatrale di Peter Shafferil “Amadeus”, dalla quale il regista Milos Forman trasse il suo fortunato film). Citazioni particolari riguardano il complesso rapporto tra Mozart e Antonio Salieri, una presunta rivalità che fu oggetto di attenzione da parte di Aleksandr Puskin.

C'è anche la Tuscia nel racconto: una parte è infatti riservata alla rivalità tra Lorenzo Da Ponte, librettista delle più famose opere di Mozart, e l'aquesiano Gianbattista Casti, librettista di Salieri. La parte finale è dedicata alle impudiche lettere di Amadeus alla cuginetta Anna Maria, piene di sottintesi e di maliziosi riferimenti, e al mistero, ancora insoluto, della morte del grande genio della musica a soli 35 anni.