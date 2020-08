Bolsena, il cinema all'aperto riparte con "Pinocchio" di Matteo Garrone

15 agosto 2020 a

a

a

È iniziata la seconda parte del programma di ‘Cinema Sotto le Stelle’ all'Arena Marconi. Stasera 15 agosto in programma “Pinocchio” di Matteo Garrone. Nel corso della rassegna, che proseguirà fino al 31 agosto, diverse serate saranno impreziosite da ospiti di primo piano, attori e registi di fama internazionale. La prima ospite sarà la regista Alice Rohrwacher che presenterà venerdì 21 agosto “Lazzaro Felice”. Anche Katia Ricciarelli farà visita alla cittadina lacustre martedì 25 agosto quando verrà proiettata ‘La seconda notte di nozze’ di Pupi Avati. Nel programma non poteva mancare “I Liviatani”, il film girato a Bolsena (in uscita proprio questa estate), con la presenza del regista Riccardo Papa. Spazio anche ai libri: venerdì 31 agosto Cristiana Pedersoli presenterà “Un gigante per papà” dedicato al padre Bud Spencer.