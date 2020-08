Pale eoliche alte 250 metri a Tuscania. Ciambella (Pd): "Serve un piano regolatore per le rinnovabili"

Simone Lupino 15 agosto 2020 a

“Nella Tuscia serve un piano regolatore per lo sviluppo delle energie rinnovabili, altrimenti è il far west”. Dopo essere stata contattata da alcuni abitanti di Tuscania preoccupati della possibile realizzazione di un parco eolico con torri alte 250 metri intorno alla loro cittadina, Luisa Ciambella, capogruppo del Pd al Comune di Viterbo e coordinatrice regionale di Base riformista, chiede alla Provincia di Viterbo di convocare subito dopo Ferragosto tutti i sindaci “per conoscere il numero esatto di istanze simili pervenute alle singole amministrazioni e per coordinare i Comuni stessi alla stesura di regolamenti che stabiliscano come e dove poter realizzare questo genere di impianti”. E sottolinea: “Non sono contro l’energia verde. Anzi. Ma come ricordato bene dal ministero dei Beni culturali Dario Franceschini il 22 luglio alla presentazione del rapporto Ispra sul consumo di suolo, se non stiamo attenti, rischiamo di bruciare una delle principali risorse che, insieme all’arte e alla cultura, ci rende unici e competitivi nel mondo: il paesaggio”.

Per Ciambella, “che si tratti di distese di pannelli fotovoltaici che vanno a coprire centinaia di ettari di terreni agricoli o di torri eoliche visibili anche a parecchi chilometri di distanza”, poco cambia. “Ci svegliamo quasi ogni giorno ormai con un nuovo progetto pronto di cui sembra che le amministrazioni locali fino a quel momento non sapessero niente. E’ normale tutto questo? L’ambiente è uno di quei settori in cui la Provincia mantiene ancora voce in capitolo. Invece dalle parti di via Saffi tutto tace”. Ciambella chiama in causa direttamente Giulio Marini, delegato per le questioni ambientali sia in Provincia sia in Comune a Viterbo. “Tra una crisi e l’altra a Palazzo dei Priori, Marini dovrebbe dirci quale sia l’orientamento della Provincia in merito al parco eolico di Tuscania” Ciambella insiste sulla necessità che sullo sviluppo delle energie rinnovabili nella Tuscia si apra un dibattito: “Il 12 giugno il Consiglio dei ministri ha accolto l’opposizione del Mibact contro il fotovoltaico a Pian di Vico a Tuscania e in località Campomorto a Montalto, affermando il principio secondo cui, anche nel caso in cui questi progetti ricadano su terreni non sottoposti a vincolo, l’iter autorizzativo debba tenere conto del bene supremo che è la tutela del paesaggio, come sancito dall’articolo 9 della Costituzione. Una decisione che secondo gli esperti potrebbe fare giurisprudenza a livello nazionale. Da noi, al di là di qualche commento, è passato tutto sotto silenzio”