Civita Castellana elezioni comunali, il Pd presenta la squadra a sostegno di Cancilla. I nomi in lista

Alfredo Parroccini 15 agosto 2020 a

Nella sede di via San Gratiliano il Partito Democratico ha ufficialmente presentato la lista elettorale per le amministrative 2020, guidata dal candidato sindaco Domenico Cancilla Midossi. Questi sono i nomi che compongono la lista piddina: Vanessa Losurdo (consigliere comunale uscente), Nicoletta Lelli (avvocato e già consigliere comunale), Rossella Ciuccarelli (operatrice volontaria Servizio Civile Universale), Nicoletta Tomei (insegnante), Patrizia Scavalli (medico), Barbara Riccioni (commessa), Veronica Rinchi (Economista e specializzata in Digital Marketing e Comunicazione Social Media-Luiss Milano), Letizia Chilelli (dottoressa in scienze criminologiche), Simone Brunelli (consigliere comunale uscente), Paolo Storelli (ingegnere), Massimo Ricci (architetto),Sergio Pescetelli ( pensionato e presidente associazione Tennis Davis 76), Fabrizio Del Frate (commercialista), Riccardo Chiodi (responsabile ricerca e sviluppo servizi energia), Luigi Caracuta (pensionato) e Roberto Rossi (operaio). Durante la presentazione della lista ha preso la parola il candidato sindaco Domenico Cancilla Midossi che ha voluto dapprima ringraziare “tutti gli iscritti e tutti quelli che si impegneranno in campagna elettorale”. Poi Cancilla Midossi ha spento subito alcune avvisaglie di diatribe interne al partito, rivolgendo “un grazie a coloro, che senza fare polemiche, hanno rinunciato ad anteporre gli interessi personali a quelli del partito. Ha vinto pertanto l’unità del partito che si è stretto attorno alla mia persona e alla lista che è stata presentata”.

All’assemblea del PD era presente anche la segretaria provinciale Manuela Benedetti che con molta franchezza ha puntualizzato: “Nessuno deve dire che il Pd non ha voluto unire la Sinistra a Civita Castellana. Al contrario siamo stati sempre noi a cercare il dialogo con le altre forze politiche locali. Abbiamo provato a parlare con tutti senza pregiudizi di sorta con nessuno. Abbiamo dovuto prendere atto che l’unità non si poteva raggiungere. Abbiamo quindi scelto la nostra carta migliore nella persona dell’avvocato Domenico Cancilla Midossi. L’elettorato civitonico non si deve fra ingannare. La Destra ha fallito per incapacità. Va quindi perseguito l’obiettivo della vittoria”.

Sulla stessa linea il candidato del Circolo Mattia Catalani. “La Destra è il nostro avversario. Purtroppo, nonostante i nostri sforzi, non siamo riusciti a presentare una Sinistra unita. Mi auguro che il M5s e Rifondazione comunista facciano una campagna elettorale seria e responsabile”.