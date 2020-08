Civita Castellana, appello al commissario. "La fontana del giardino Baden Powell va pulita"

Alfredo Parroccini 14 agosto 2020 a

“Pulite la fontana!” Questo è l’appello che i cittadini rivolgono al Comune di Civita Castellana e al Commissario Prefettizio che oggi la governa, sperando che sia accolto il prima possibile. I cittadini fanno riferimento alla grande e storica fontana a pianta circolare che si trova nel giardino pubblico Baden Powell situato lungo via Roma e nelle adiacenze dell’ingresso del Forte Sangallo. La “Fontana delle Acque Vergini” è la composizione scultorea che il maestro Alessio Paternesi realizzò nell’ottobre del 2017 come omaggio alla città falisca. La fontana avrebbe bisogno di una manutenzione ordinaria, in particolar modo per eliminare la sporcizia che con il trascorrere del tempo ammorba l’acqua rendendola putrida. Dentro la vasca nuotano tra l’altro alcuni pesciolini rossi che rappresentano la gioia di chi li vede, soprattutto dei bambini che frequentano spesso questo angolo verde del centro storico cittadino. Inoltre occorre tagliare anche l’erba incolta che è cresciuta attorno e all’interno della recinzione che protegge la composizione scultorea del maestro Paternesi. La vegetazione selvatica è molto brutta da vedere. “Ci auguriamo - dichiarano i residenti della zona e i cittadini che frequentano il giardino pubblico - che il Comune si attivi ed effettui presto la bonifica della fontana e della statua, restituendo decoro e dignità a questo monumento così bello e importante della città”.