Montefiascone, partito il restyling del lungolago. In arrivo l'area fitness

Partito il restyling del lungolago. Sono scattati i lavori sul litorale del colle a cominciare dalla Pioppeta. Nell’area, ricoperta di recente da un tappeto erboso, sarà infatti allestita una zona fitness con attrezzi in acciaio e un nuovo parco giochi dedicato ai più piccoli. L’intervento sul lungolago prevede poi l’arrivo di nuovi arredi come i nuovi cestini per la raccolta dei rifiuti e la cartellonistica; la sostituzione delle staccionate e delle panchine ormai usurate che saranno poi restaurate e collocate in altre zone della città.

Saranno inoltre posizionati sei bagni chimici, una nuova cartellonistica e si procederà all’implementazione del sistema di videosorveglianza con l’installazione di sei nuove telecamere per il controllo e la sicurezza del litorale.

Ma non è tutto. Il progetto, finanziato dalla Regione Lazio per un importo di 160 mila euro, prevede anche la ripulitura dell’ultimo tratto di spiaggia prima dell’ex faro in modo da poter allungare l’arenile. Prevista anche l’installazione, in prossimità della zona Muretto, di apposite pedane e attrezzature dedicate ai diversamente abili, così da agevolare la discesa in spiaggia.

E sul nuovo look del lungolago, l’assessore Ceccarelli come promotore del progetto di restyling con l’assessore Paolo Manzi che ha seguito la parte dedicata alla sicurezza, evidenzia: “Alla Pioppeta costruiamo un nuovo parco giochi e quelli già presenti verranno ripuliti e restaurati con l’aggiunta di nuove attrattive. Alle fermate degli autobus verranno inoltre montate delle pensiline”.

Novità e sicurezza dunque per il lungolago che vede l’assistenza della Protezione civile, dell’ambulanza della Solidarietà Falisca nel fine settimana e, non da ultimo, il montaggio di altre sei nuove videocamere.

“Contiamo di terminare i lavori sul lungolago entro settembre - termina Ceccarelli -. Il finanziamento è uscito a luglio e non è stato possibile effettuare gli interventi prima. Solo da poco tempo abbiamo ottenuto il via libera dei fondi ”.

Da ricordare, che oltre alla sanificazione delle spiaggia, i lavori già effettuati a inizio della stagione balneare hanno interessato anche la strada sterrata in direzione Bolsena fino alla zona della Gabelletta e dalla parte opposta, la strada sterrata dall’ex Faro fino ad arrivare al confine con il Comune di Marta.

