In fiamme bosco alle porte di Roccalvecce. Al lavoro vigili del fuoco e forestali

Incendi, a fuoco bosco alle porte di Roccalvecce.

Dalla tarda mattinata una squadra dei vigili del fuoco e i carabinieri forestali sono impegnati per cercare di domare un incendio che è divampato in un bosco alle porte della frazione viterbese di Roccalvecce. Le fiamme, da quello che si è appreso, hanno bruciato anche un'area di diverse decine di metri quadrati di sterpaglie.

Il fumo intorno a mezzogiorno era visibile anche a diverse centinaia di metri. Non si conosce ancora l'esatta estensione dell'area percorsa dalle fiamme. Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso. Al momento il fuoco sarebbe abbastanza lontano dall'area abitata.