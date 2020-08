Incidente, auto fuori strada lungo la Verentana: ferita una ventenne. Cane incastrato tra le lamiere

13 agosto 2020 a

Auto fuori strada lungo la Verentana: ferita una ventenne.

L'incidente è avvenuto intorno alla mezzanotte del 13 agosto nel territorio di Valentano. Per cause che sono ancora da accertare un'utilitaria con a bordo due ventenni, un ragazzo e una ragazza, è uscita di strada lungo la Verentana all'altezza del bivio per Felceti.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno disposto il trasferimento in ambulanza al pronto soccorso di Belcolle della giovane che, tuttavia, non è in gravi condizioni. I vigili del fuoco si sono occupati invece del cagnolino della coppia che era rimasto incastrato tra le lamiere ed è stato liberato dai pompieri. Sul posto anche i carabinieri.