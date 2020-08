Vignanello, Ferragosto senza festa del vino. Niente brindisi e spettacoli

Nicola Piermartini 12 agosto 2020 a

Serata e nottata di San Lorenzo senza brindisi; settimana di Ferragosto senza spettacoli, le specialità tipiche, i vini del territorio. Riflessi mesti delle regole anticovid, che hanno cancellato la Festa del Vino 2020.

Lo stato d’animo di Alessio Pugliesi, presidente dell’associazione Bacchanalia, incaricata dell’organizzazione della festa vignanellese, non è dei migliori.

Presidente, quali i suoi sentimenti in questo frangente?

“Delusione profonda, innanzitutto. La mia associazione aveva programmato per tempo le iniziative, per offrire a vignanellesi e ai turisti una settimana da incorniciare, dopo l’esperienza gratificante dell’anno scorso. Eravamo coscienti del fatto che la Festa del Vino rappresentasse una vetrina privilegiata per le produzioni locali, per l’accoglienza e la creatività del paese, per promuovere le caratteristiche spiccate di Vignanello. Abbiamo vagliato altre soluzioni: inutilmente”.

Quali soluzioni?

“Inizialmente era stata ventilata l’ipotesi di una cena in piazza della Repubblica. Certo, lo scenario è di fascino incomparabile. Il numero dei presenti, però, sarebbe risultato molto esiguo. E’ stato preso in considerazione, poi, il progetto di tre giorni di festa in uno spazio limitato del centro storico. A questo riguardo è apparsa subito problematica la gestione. Non sarebbe stato possibile consentire l’ingresso ai numerosi visitatori; anche il numero chiuso sarebbe risultato penalizzante e di difficile controllo”.

Arrivederci, quindi, all’anno prossimo?

“Certamente, con la speranza che la situazione generale sia tornata alla normalità. L’associazione è già impegnata a ideare progetti per una festa di grande tradizione (quella del 2020 sarebbe stata la 51esima edizione, ndr). Colgo l’occasione per invitare chiunque lo desideri ad entrare a far parte della nostra associazione: prezioso ogni apporto. Concludo, ribadendo il dispiacere intenso per non avere potuto offrire opportunità di svago, augurando, comunque, buon Ferragosto a tutti”.