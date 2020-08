Civita Castellana, il preside del "Colasanti" saluta. Dirigerà una scuola a Madrid

Alfredo Parroccini 13 agosto 2020 a

Il preside Massimo Bonelli lascia Civita Castellana e si trasferisce a Madrid per dirigere un istituto della capitale, dopo aver vinto un concorso per l’estero. “Dopo otto anni, dal 2012 al 2020, trascorsi al timone dell’Istituto Giuseppe Colasanti - spiega Bonelli - ho deciso di intraprendere una nuova esperienza professionale all’estero. Il lungo periodo civitonico è stato quello che ha cambiato in meglio la mia vita professionale e ha contribuito alla mia maturazione di uomo. Essere accolti in una nuova comunità resta sempre una sfida. Posso dire che il mio inserimento a Civita Castellana e nella scuola che ho diretto è stato splendido. Ho ricevuto apprezzamenti, stima, collaborazione, soddisfazioni e gratificazioni. Ho preso un istituto di 590 alunni e lo lascio che sfiora i 900, con tanti indirizzi che rendono la nostra scuola unica e irripetibile, formata da licei, istituti tecnici e professionali, corsi diurni e serali. Un’esperienza di lavoro che mi ha segnato nel profondo, così come i sentimenti di amicizia, stima e affetto che mi legano alla totalità di quelli che non posso mai considerare dipendenti, ma collaboratori”.

Bonelli è stato anche un grande propulsore della vita culturale di Civita Castellana: “Insieme alla città, alle istituzioni civili e religiose, alla stampa locale, alle imprese, alle attività commerciali, alle associazioni di categoria e a quelle no profit abbiamo realizzato tante iniziative. Dal primo ciclo di conferenze ‘Donne ch’avete intelletto d’amore’, dove le bravissime professoresse del mio istituto tenevano incontri culturali nella Libroteca di Eleonora Lazzarini, mia ex alunna del Liceo Merlini, via via passando per le celebrazioni per il bicentenario verdiano, gli eventi sulla lirica, gli spettacoli, le manifestazioni, i flash mob di tango, gli spettacoli teatrali promossi dalla scuola o da compagnie prestigiose di Roma e non solo. Fino all’ultimo evento in aula magna sulla Giornata del Ricordo, prima che l’emergenza Covid ci costringesse a restare a casa. Ringrazio Civita Castellana perché veramente ci siamo amati e continueremo a farlo. Abbiamo dimostrato che la scuola può e deve essere un punto di riferimento per l’intera comunità”. Bonelli lascia il Colasanti ben organizzato: “Grazie a uno sforzo congiunto il nostro istituto è pronto ad accogliere tutti gli studenti, senza dover ricorrere a divisioni di classi o alle modalità miste che prevederebbero una parte di alunni in classe e altri a casa, connessi in videoconferenza. Sfruttando al meglio gli spazi a nostra disposizione, i ragazzi potranno rientrare, mantenendo inalterati i gruppi-classe. Una vittoria per il personale della scuola e per le famiglie”