Mare, raffica di multe a Sant'Agostino. Protestano i bagnanti: "Il Comune di Tarquinia fa solo cassa"

13 agosto 2020 a

a

a

Sant’Agostino: raffica di multe nella località balneare. Protestano i bagnanti: “Mancano i posti non a pagamento, non è giusto che il Comune di Tarquinia pensi solo a fare casse senza offrire alcun servizio”. La spiaggia, frequentata dai cittadini di Civitavecchia, trovandosi proprio al confine tra i due Comuni, è al centro di accese polemiche da parte dei fruitori, stanchi delle tantissime contravvenzioni elevate in questi giorni. C’è chi chiede al sindaco di Civitavecchia di acquisire notizie circa il mancato rispetto del Codice della Strada che prevede nelle immediate vicinanze di una zona a pagamento, una adeguata area destinata a parcheggio libero.