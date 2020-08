Incendio a Ponte di Cetti, capannone agricolo distrutto dalle fiamme

12 agosto 2020 a

Incendio a Ponte di Cetti, a fuoco un capannone agricolo.

I vigili del fuoco di Viterbo sono al lavoro dalle 18,30 per domare un incendio che è divampato all'interno di una proprietà agricola in zona Ponte di Cetti. Le fiamme hanno aggredito e distrutto un capannone in strada Torre del Guercio e il fuco sta minacciando un altro immobile poco lontano.. I vigili del fuoco sono al lavoro per impedire che il rogo si estenda anche al secondo capannone.

Non si conoscono ancora le cause dell'incendio. Sono al lavoro diverse squadre. Da quello che si è appreso non ci sono persone ferite o intossicate.