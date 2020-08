12 agosto 2020 a

Coronavirus, uomo positivo a Grotte di Castro. E' da poco stato in vacanza in Grecia.

E' da poco rientrata da un periodo di ferie nella penisola ellica l'uomo che è risultato positivo al tampone per il Covid-19 e che è residente a Grotte di Castro. Ad ufficializzare il nuovo caso è stata la Asl di viterbo nel bollettino sanitario diramato in mattinata. Tuttavia il Comune di Grotte di Castro, in una nota, sottolinea che l'origine del link non è da ricercarsi nel territorio: "Con riferimento al caso di positività al Covid-19 accertato a Grotte di Castro, si specifica che l’origine del contagio non viene direttamente dal territorio comunale ma risulta contratto in Grecia da parte di soggetto rientrato da una vacanza da quel paese. Sono state attivate, da parte delle autorità competenti, tutte le misure di sicurezza e prevenzione a garanzia della cittadinanza".