Civita Castellana elezioni comunali. Rotelli (FdI): "Luca Giampieri migliore scelta per la città"

Presso il giardino del ristorante Beccofino, ubicato nel centro storico, Fratelli d’Italia ha presentato il proprio candidato sindaco, Luca Giampieri, per le elezioni comunali del 20 e 21 settembre. Fratelli d’Italia si presenterà insieme ad una lista civica di centrodestra, nella quale dovrebbero convergere anche alcuni ex assessori e consiglieri della giunta Caprioli, tra i quali Carlo Angeletti e Angela Consoli, in rotta con la Lega di Fusco e Contardo.

L’importante incontro, al quale erano presenti il coordinatore provinciale Massimo Giampieri e il deputato Mauro Rotelli, è stato introdotto dal responsabile locale Gianluca Gasperini spiegando che “Fratelli d’Italia è un partito che è cresciuto e sta crescendo molto, perchè in questi ultimi anni si è lavorato davvero tanto. Il nostro partito - è stato sottolineato -, piace per l’attaccamento al territorio”. Rotelli ha dichiarato: “Facciamo un in bocca al lupo a tutti i candidati di centrodestra che si presenteranno alle elezioni, ma noi riteniamo che Luca Giampieri sia la persona migliore per rappresentare Civita Castellana sul territorio e dare risposte valide con progetti e strategie”.

L’ex sindaco Massimo Giampieri, visibilmente emozionato per la candidatura del figlio, voluta dalla base del partito e dalla gente comune, ha spiegato che: “Nonostante gli sforzi fatti per cercare l’unità del centrodestra, fondamentale per un paese tradizionalmente di sinistra come Civita Castellana, ciò non è stato possibile poiché qualcuno ha voluto anticipare i tempi avanzando una candidatura non unitaria e condivisa. La presenza di una lista civica di sostegno, conferma che il nostro progetto va al di là di Fratelli d’Italia, ma è più ampio. Dopo quello che è successo, Civita ha bisogno di un progetto chiaro. Civita ha bisogno di persone preparate, capaci di saper amministrare e di rendere il Comune un ente vicino alla cittadinanza”.

L’ultimo intervento è stato di Luca Giampieri che, dopo aver ringraziato i circa 150 iscritti del partito che lo hanno voluto designare come candidato a sindaco, ha affermato: “Sono in politica dall’età di 16 anni, con la mia prima esperienza nel Movimento giovanile. Il mio responsabile a quel tempo era proprio il nostro leader nazionale Giorgia Meloni. Dopo mio nonno Enrico e mio padre Massimo, sono la terza generazione di Giampieri a sedere in consiglio comunale. Il nostro progetto è molto ambizioso, si avvale di molte professionalità e sta elaborando un programma teso allo sviluppo economico e culturale del paese”.