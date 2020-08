Jazz, un murales dedicato al sassofonista Massimo Urbani. Via alla raccolta fondi

Alfredo Parroccini 12 agosto 2020 a

Il presidente dell’associazione Mujic (Monterosi per Urbani Jazz informazione e cultura) annuncia la notizia che “dopo nove mesi di attività amministrativo-burocratiche ed anche tecniche, è stato ottenuto il nulla-osta da tutte le autorità competenti per realizzare un murale molto particolare all’interno del giardino pubblico intitolato a Massimo Urbani che si trova a Roma, in località Monte Mario. Il murale verrà realizzato dalla bravissima artista Debora Diana che ha messo a disposizione la sua arte per disegnare il bozzetto con cui verranno realizzati i diversi ‘quadri’ sul muro, sui pannelli attaccati alle recinsioni, sulle panchine e sui cestoni porta rifiuti”. Per realizzare il murale e mantenere pulito e accogliente il giardino pubblico, l’associazione Mujic chiede una mano ai più generosi con un libero contributo su Quantum Leap for Massimo Urbani.