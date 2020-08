11 agosto 2020 a

Sequestrati 900 chili di pesce di origine sconosciuta, era destinato a Viterbo.

La Guardia di Finanza di Chioggia, in provincia di Venezia, ha posto sotto sequestro il pesce scoperto all'interno di un furgoncino che percorreva la strada statale Romea.

La merce sequestrata - si legge in un comunicato delle Fiamme Gialle - era stata prelevata dal Lago di Garda ed era diretta ai ristoratori delle province di Viterbo e Perugia. Si tratta in prevalenza di persico e lavarello che era trasportato in casse di polistirolo prive di qualsiasi indicazione sulla provenienza.

Tutto il prodotto è stato sequestrato e messo a disposizione delle competenti autorità sanitarie per i successivi accertamenti.