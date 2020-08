Viterbo, nuovo sportello tributi sotto ai portici di Palazzo dei Priori

Roberto Pomi 11 agosto 2020 a

Il Covid 19 ha inceppato la macchina comunale e a Palazzo dei Priori si sta immaginando una ripartenza su tutti i fronti, dunque anche per quanto concerne i tributi. Il Comune cerca di mettere ordine sulle entrate e organizza un nuovo sportello per il ricevimento. L’apertura è prevista a breve. Il nuovo ufficio sarà collocato sotto i portici di piazza del Comune, lato Prefettura.

I dipendenti, infatti, sono ancora in smartworking e gli uffici utilizzati pre pandemia non sono stati valutati idonei all’accoglienza per questioni legate alla sistemazione delle postazioni e alla sanificazione.

Da qui l’urgenza di un nuovo punto di contatto con i cittadini, ravvisato come necessario alla vigilia dell’invio di oltre mille richieste di pagamento Imu 2015 (in corso), frutto di un lavoro di accertamento portato avanti negli ultimi mesi.

“Non è detto che tutte le persone raggiunte dall’avviso di pagamento non siano in regola, anzi, potrebbero esserci errori - puntualizza l’assessore comunale ai Tributi Paolo Barbieri -. E’ già accaduto in passato. Ci siamo chiesti come sarebbero stati gestiti i cittadini che necessitano di chiarimenti, dove avrebbero potuto trovare un confronto con gli uffici comunali. Chiaramente è emersa la necessità di trovare un modo per dialogare con i cittadini e l’idea degli spazi sotto ai portici ci è parsa ottima. Anche perché pensare che tutto possa risolversi a suon di email di posta elettronica certificata sembra eccessivo e spesso, per risolvere davvero le questioni, serve il confronto umano”, prosegue Paolo Barbieri. “Dal punto di vista della riscossione - continua l’assessore - la situazione è di grande difficoltà. La Tari non è stata ancora definita perché stiamo aspettando che, verificato il numero esatto di utenze, sia reso possibile definire gli importi. Prevediamo che le cartelle della nettezza urbana potranno essere inviate comunque dai primi di settembre. A fine settembre è stato invece fissato il rinvio delle cartelle relative ai pagamenti Imu”. C’è poi tutto il capitolo della riscossione delle imposte pubblicitarie. “Abbiamo approfittato - spiega Barbieri - di questo tempo particolare per mettere mano al settore e abbiamo deciso di operare una revisione totale degli impianti di pubblicità presenti sul territorio comunale di Viterbo. Stiamo ultimando il progetto che andrà a determinare una nuova situazione e avremo un nuovo regolamento di realizzazione e utilizzo degli spazi pubblicitari”.

“La situazione non è semplice - conclude Barbieri - ma faremo di tutto per essere più chiari e puntuali su tutte le risposte che saranno necessarie ai viterbesi”.