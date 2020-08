Incendi, 100 ettari in fumo in pochi giorni nella Tuscia. I carabinieri danno la caccia ai piromani

Alessandro Quami 11 agosto 2020 a

Più di 100 ettari bruciati in pochi giorni, e il sospetto che non si tratti solo di incendi casuali. Dopo i tanti casi del fine settimana, anche lunedì 10 agosto in provincia si sono segnalati altri roghi. E i carabinieri, che si occupano di risalire alle cause, non escludono la mano dell’uomo dietro alcuni episodi.

Certo, in estate gli incendi sono frequenti. E quando le temperature arrivano oltre i 30 gradi e di gente in giro ce n’è, soprattutto vicino a luoghi dove la natura la fa da padrona, è ancora più facile che il fuoco divampi. Ma alcuni incendi destano il sospetto di chi indaga.

Il litorale di Tarquinia è stato il più interessato. È qui che i carabinieri e i vigili del fuoco stanno cercando delle prove su presunti piromani. Infatti, tra sabato e domenica ci sono stati incendi a raffica: sabato sera tre roghi in poche ore sono divampati in aree diverse della cittadina etrusca e sempre lungo la litoranea che da Riva dei Tarquini arriva a Sant’Agostino. Addirittura, in un campo non lontano dall’ex aeroporto Americo Sostegni, sono stati interessati trenta ettari di sterpaglie.

Sempre sabato sera, a Marina Velca e a Sant’Agostino, sono andati in fumo sterpaglie e alberi di eucalipto. Anche domenica i vigili del fuoco e la protezione civile hanno avuto un superlavoro. In totale, nel fine settimana, l’area coinvolta dal fuoco a Tarquinia è stata di circa 110 ettari.

E lunedì altri due incendi si sono verificati in due punti diversi del territorio provinciale: uno, la mattina, ha danneggiato i capannoni di un’azienda agricola a Soriano nel Cimino; un altro alle porte di Graffignano, in località Corniole.

A Soriano nel Cimino, è andato a fuoco un fienile e la vicina stalla. I vigili del fuoco hanno messo in salvo quasi tutti gli animali. Solo per quattro mucche le cose sono andate male: i pompieri sono riusciti a farle uscire sulle loro zampe, ma erano visibilmente bruciate. L’incendio ha coinvolto una località molto vasta, contrada Pantane, nella frazione sorianese di Sant’Eutizio. L’intervento c’è stato alle 10,45, mentre l’incendio è divampato intorno alle 9. Delle balle di fieno hanno preso fuoco in un attimo, è andato completamente distrutto un capannone adibito a fienile che era adiacente alla stalla. Sul posto i carabinieri locali e i vigili del fuoco con un’autobotte, un mezzo pesante, un fuoristrada e sei pompieri. I vigili del fuoco hanno contenuto le fiamme nella stalla. Nessuna persona coinvolta.

Qualche ora più tardi, a Graffignano, i vigili del fuoco hanno domato le fiamme divampate tra le sterpaglie, in un bosco vicino ai campi coltivati. È stato usato un velivolo Canadair. Presenti anche i carabinieri locali, i forestali di Montefiascone e la Protezione civile. L’area, di circa cinque ettari, è stata chiusa al transito per favorire le operazioni di intervento. Nessun danno a case o persone.

E altre zone della provincia non sono state risparmiate. A Blera, vicino alla strada provinciale 42, le fiamme hanno divorato una parte di bosco e sterpaglie: diversi ettari di terreno. Solo domenica sera i vigili del fuoco sono riusciti a spegnere il rogo.

Sempre domenica, un altro incendio è scoppiato a Nepi, in strada Monte gelato. A fuoco cinque ettari di terreno. E non si può dimenticare quanto accaduto la settimana scorsa intorno al lago di Bolsena. A Grotte di Castro è morto un 80enne nell’incendio scoppiato in località Pian del grano.