Civita Castellana elezioni comunali, ballottaggio tra Massimo Giampieri e il figlio Luca per guidare la lista FdI

Alfredo Parroccini 11 agosto 2020 a

a

a

Ormai è guerra aperta nel centrodestra civitonico. Alla coalizione tra Lega e Forza Italia, che alle prossime amministrative hanno deciso di presentare come candidato sindaco il giovane Matteo Massaini, Fratelli d’Italia risponde l'11 agosto alle ore 11.30 con una conferenza stampa presso il ristorante Beccofino, sito nel centro storico cittadino. Durante l’incontro i meloniani falisci, alquanto irritati e delusi dal comportamento dei vertici provinciali della Lega (Umberto Fusco ed Enrico Contardo) e di Forza Italia ( Francesco Battistoni e Alessandro Romoli), spiegheranno pubblicamente le loro ragioni politiche, ma soprattutto presenteranno, nell’importante occasione, il loro candidato sindaco.

Se non ci saranno sorprese dell’ultima ora, tutto si giocherà in casa Giampieri, tra il figlio Luca, ex consigliere comunale, e il padre Massimo, ex sindaco di Civita Castellana per due mandati consecutivi, la cui candidatura sta prendendo sempre più quota e sostanza. La scelta di Luca esalterebbe la forte connotazione giovanile del partito, mentre quella di Massimo, oltre a rappresentare un clamoroso ritorno sulla scena politico-amministrativa locale, privilegerebbe l’aspetto dell’esperienza.

Nel frattempo, secondo alcuni insistenti rumors, sembra che si stia formando addirittura una lista civica a sostegno del candidato di Fratelli d’Italia. Tra coloro che dovrebbero fare parte di questa nuova realtà politica ci sarebbero alcuni ex assessori e consiglieri della giunta Caprioli, leghisti che hanno preso le distanze dal Carroccio, in quanto in disaccordo con le strategie politiche “viterbesi” di Fusco e Contardo.

Anche il centrosinistra è spaccato in quattro (Pd, Rifondazione Comunista, M5S e lista per I Beni Comuni). Per Yuri Cavalieri: “Ora che sono noti i nomi di tutti i candidati, sarebbe il caso di concentrarsi sulle proposte e sui programmi. Noi non temiamo il confronto e siamo sicuri di riuscire a convincere la maggioranza dei cittadini della validità delle nostre proposte. Acqua, rifiuti, tariffe e amministrazione pubblica - conclude - sono problematiche che vanno affrontate al più presto”.