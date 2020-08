Coronavirus, multati due locali a Montefiascone: non rispettavano le norme anti contagio

11 agosto 2020 a

I carabinieri della compagnia locale, hanno svolto domenica mattina un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato al regolare andamento dei paesi a maggiore impatto turistico, con particolare attenzione alle zone lacuali; sono state identificate 135 persone su strada, e controllato 98 veicoli ; sono state contestate 15 infrazioni al codice della strada ed è stato segnalato alla Prefettura un giovane assuntore di droga. Durante il servizio, inoltre, è stato denunciato un giovane proveniente da Vignanello, trovato con il tasso alcolemico elevato alla guida e gli è stata ritirata la patente; denunciato anche un uomo originario di Grosseto, trovato in possesso di mezzo grammo di cocaina. Sanzionati infine due locali per non avere rispettato le normative sul contrasto al Covid 19 attualmente in atto.