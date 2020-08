Viterbo, in arrivo mille cartelle esattoriali dell'Imu 2015

Simone Lupino 10 agosto 2020 a

Accertamenti in arrivo per mille proprietari di immobili nel capoluogo. Ad annunciare l’invio delle cartelle è stato nei giorni scorsi l’assessore comunale ai Tributi, Paolo Barbieri. Sotto la lente di ingrandimento ci sono i pagamenti Imu dell’anno 2015, giunti ormai quasi alla soglia della prescrizione. I controlli riguardano chi non ha effettuato il versamento o ha versato di meno rispetto a quella che secondo i calcoli del Comune era invece la somma dovuta. Un importo al quale, adesso, bisognerà aggiungere anche la relativa sanzione e tutti gli interessi. Manna dal cielo per le casse di Palazzo dei Priori, che, a causa dello spostamento o alla rateizzazione di alcuni pagamenti in conseguenza dell’emergenza Covid, registreranno quest’anno una forte diminuzione del gettito in entrata. Una cifra che però al momento non si è riusciti ancora a quantificare con precisione. Secondo il sindaco Arena si tratterebbe di una somma che oscilla tra i due e i tre milioni di euro. Di sei milioni ha parlato invece l’assessore al Bilancio Enrico Maria Contardo. In un modo o nell’altro, una situazione che rischia di ripercuotersi in maniera molto forte su tutte le voci del prossimo bilancio, la cui approvazione è slittata al mese di settembre, alla ripresa delle attività del Consiglio. Ovviamente non è detto che tutti i cittadini che riceveranno le cartelle non siano in regola con i pagamenti. C’è sempre la possibilità che gli uffici abbiano commesso qualche errore. Per eventuali contestazioni o per ricevere informazioni il Comune sta organizzando degli spazi ad hoc. Al momento infatti l’attività degli uffici prosegue ancora nella maggior parte dei casi in modalità di smart-working. “Speriamo che sia sistemato al più presto e sanificato un locale sotto i portici di palazzo dei Priori, dove i cittadini potranno rivolgersi”, ha detto l’assessore Barbieri. Nei prossimi giorni si attendono da Palazzo dei Priori dettagli più precisi su dove recarsi e sulle regole di accesso.