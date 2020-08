Idrovolante precipita nel lago di Bolsena

08 agosto 2020 a

Nel pomeriggio un idrovolante è precipitato nel lago di Bolsena, probabilmente per un problema tecnico. Il mezzo stava cercando di decollare, non è riuscito a prendere quota nel modo giusto ed è finito nel lago.

Sono subito intervenuti sia la motovedetta dei carabinieri che i soccorsi e i vigili del fuoco con il loro presidio acquatico e per fortuna l’equipaggio è uscito dall’incidente miracolosamente illeso.

L’idrovolante è un velivolo adatto a effettuare decolli e ammaraggi su superfici d'acqua libere o in strutture apposite. Molti sono gli amanti di questo genere di “anfibio”e sul lago di Bolsena ce ne sono più di uno, infatti nella cittadina lacuale esiste vero e proprio club chiamato “La Fenice”.