Viterbo, il Comune chiede 70 mila euro al deputato Mauro Rotelli

08 agosto 2020 a

a

a

Il Comune batte cassa nei confronti di Mauro Rotelli. Quindici giorni fa, è stata infatti notificata al parlamentare l’ingiunzione a pagare, in solido con l’ex dirigente dell’ente Mario Rossi, la somma di 140 mila 418 euro di risarcimento danni (70 mila a testa) in relazione all’appalto mense scolastiche vinto nel 2005 dalla Euroservice Catering di Anna Telesco. La gara finì sotto la lente della magistratura penale e contabile.

L’azione di Palazzo dei Priori giunge dopo due anni e mezzo dalla sentenza di appello della Corte dei conti, che, ritenendo inammissibile il ricorso presentato dai legali dell’ex assessore ai servizi sociali e dell’ex dirigente del settore, confermò la condanna inflitta in primo grado.

Oltre a tutte le diatribe emerse su piscina, derivati, eventi estivi e via discorrendo, ci sarebbe anche questa circostanza alla base delle scosse che stanno facendo tremare la maggioranza di Palazzo dei Priori. Non sfugge, infatti, che l’azione risarcitoria sia stata tecnicamente intrapresa dall’assessorato al patrimonio (tramite il dirigente Giancarlo Manetti), di cui è titolare, con Paolo Barbieri, Fondazione. Il movimento di Santucci, forte tra l’altro dell’appoggio della Lega, sarebbe finito insieme al Carroccio in rotta di collisione con Fratelli d’Italia per non aver cercato di percorrere strade alternative all’invio del decreto ingiuntivo.

Posto che la sentenza di appello della Corte dei conti e di inizio 2018, va detto che in realtà in questi due anni e mezzo il Comune, per non far ricadere il pagamento del danno direttamente su Rotelli e Rossi, ha intavolato una lunga trattativa con la compagnia (Arch Insurance Company Europe) presso la quale erano stipulate le polizze di copertura appannaggio di amministratori e dirigenti durante l’amministrazione Gabbianelli. A far precipitare la situazione è stata, però, prima del lockdown, una lettera della Arch, la quale, rilevando che il danno secondo la Corte dei conti avrebbe avuto origine dolosa (così come emerso dall’istruttoria compiuta dai propri legali), ha fatto sapere che non si sarebbe fatta carico in nessun modo del risarcimento. Da qui, per il Comune, la necessità di andare all’incasso delle somme contestate, per non rischiare di incorrere in un nuovo danno erariale a carico degli attuali amministratori. Secondo FdI ci sarebbero stati invece ancora margini per trattare o addirittura per aprire un contenzioso ad hoc.

Durante il Consiglio comunale di giovedì, ad accennare alla posizione di netta chiusura manifestata da Arch è stata la dirigente del personale Eleonora Magnanimi, ma l’aula, come si è visto, non ha dato seguito ad eventuali approfondimenti. E così anche questo fatto è finito col rendere sempre più accesa la guerra che sta dilaniando l’amminbistrazione Arena.