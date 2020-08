Viterbo, domani appuntamento con "Il Palio dei bambini" a Pescia Romana

07 agosto 2020 a

a

a

Domani alle 18.30 alla rotonda del viale dell'Alberata appuntamento con "Il Palio dei bambini", a cura di Raffaella Bozzini. Si tratta di una performance laboratorio rivolta ai bambini di tutte le età e contrade, con la partecipazione di Bros e Chiara Tommasi. "Sul grande prato che collega il Borgo Antico e il Borgo Nuovo di Pescia Romana - affermano gli organizzatori -, Bros, pioniere dell'arte urbana, interagirà con i bambini partecipanti all'evento, giocando a tracciare un borgo ideale che nasce dalla suggestione dell'antica divisione in contrade di Pescia Romana e del suo rinomato Palio. Nel corso della manifestazione Chiara Tommasi documenterà il processo e l’evento con un video d’artista che resterà come memoria collettiva. L'installazione di 8 bandiere, effigi simboliche della comunità, dialogheranno tra loro e il paesaggio, trasformando una zona di viabilità in opera d'arte. Le forme, i cromatismi e le posizioni delle bandiere saranno pensate insieme ai partecipanti del workshop per formare il percorso di una gara. La corsa del Palio dei bambini concluderà la manifestazione".