Viterbo, donna di 65 anni trovata impiccata nella sua casa

Una donna di 65 anni è stata trovata senza vita, stamani, all'interno della sua abitazione in via del Pavone, nel centro storico di Viterbo. A dare l'allarme sono stati i familiari. La donna, sola in casa, si sarebbe chiusa dentro e si sarebbe impiccata. A fare la scoperta i vigili del fuoco, allertati dai parenti, che per entrati nell'appartamento, trovando la porta sbarrata, sono passati da una finestra. Inutile l'arrivo dell'ambulanza del 118. Sul posto per i rilievi anche i carabinieri di Viterbo.