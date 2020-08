Comune Viterbo, sì al bilancio poi è rottura nella maggioranza

07 agosto 2020 a

Con due giorni di ritardo il rendiconto è approvato, ma la tensione fra i partiti della coalizione di governo è diventata ancora più pesante. Lo certifica il capogruppo di Forza Italia Giulio Marini, che si autosospende dalla maggioranza. La quale ora è spaccata a metà: Fratelli d’Italia e FI da un lato, Lega e Fondazione dall’altra. Distanti. Il sindaco? Non ha partecipato al voto finale.

Una seduta, quella di ieri, che doveva riparare quanto avvenuto martedì, quando quattro consiglieri di maggioranza (i Fratelli d’Italia Martina Minchella, Luigi Maria Buzzi, Gianluca Grancini e Antonio Scardozzi), non rientrando in aula, avevano fatto mancare il numero legale per approvare il consuntivo. In tal modo, rimanevano aperti due vuoti: uno politico, con la crisi del centrodestra, e uno amministrativo, con un consuntivo ancora non approvato. Se il vuoto amministrativo ieri è stato colmato, la crisi politica si è acuita: Marini come detto si autosospende dalla maggioranza e il sindaco lascia l’aula molto nervoso. La sua assenza da alcuni è stata motivata con il non voler prendere una posizione chiara; per altri, invece, Giovanni Arena è sulle stesse posizioni di Marini. Si vedrà a breve.

E dire che ieri, in aula, i partiti del centrodestra inizialmente erano sembrati più distesi. Col sindaco che apriba la seduta alle 10.30, promettendo che “entro agosto o anche prima effettuerò la verifica” chiesta da FdI. Un riequilibrio in giunta, dove i Fratelli d’Italia si sentono sottovalutati: “Non vogliamo il candidato sindaco a Civita Castellana – ha detto Buzzi – ma pari dignità con gli altri partiti”. Comunque, Arena si era detto ottimista: “Vedo il bicchiere mezzo pieno. Vedo che ci sono le condizioni per andare avanti”.

Giulio Marini aveva anche dato una sferzata alla maggioranza: “Lei, sindaco, è responsabile. Decida, prenda in mano la situazione e rimuova gli ostacoli senza guardare in faccia nessuno”. Mentre Gianmaria Santucci, dopo aver criticato il modo con cui FdI aveva gestito la vicenda, chiedeva di “votare il consuntivo e poi di fare la verifica”. Anche il leghista Andrea Micci aveva esortato Arena a fare la verifica: “Volevamo trattare anche di piscina e derivati finanziari di cui al contratto del lontano 2005. Ma prima serve una verifica di maggioranza”. Così è stato. Dopo le dichiarazioni, si è votato: rendiconto approvato con 21 favorevoli e 9 contrari. Ma il bello ancora doveva (deve) venire. Micci chiedeva di chiudere la seduta e di rinviare il dibattito su piscina e derivati. Marini e Buzzi si opponevano: sospensione di 20 minuti e poi voto, al quale non partecipava il sindaco. La Lega, con Fondazione, vince: Consiglio chiuso. FdI e FI accusano colpo e Marini sbatte la porta. Giacomo Barelli: “Buona crisi a tutti”.