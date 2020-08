Viterbese, il nuovo allenatore Maurizi: "Arrivo con grande determinazione"

06 agosto 2020 a

La Viterbese ha presentato ufficialmente il nuovo ecnico Agenore Maurizi che guiderà la formazione gialloblù nel prossimo campionato di Lega Pro. "Ringrazio innanzitutto il presidente Romano per questa opportunità - le parole del tecnico. - Viterbo è sempre stata una piazza importante. Ritengo che sia una tappa fondamentale della mia carriera. Arrivo con grande determinazione e voglia di soddisfare le esigenze della società". Il presidente Marco Arturo Romano ha, invece, fatto il punto della situazione in casa gialloblù: "Bisogna avere il coraggio di far giocare i giovani. Questa filosofia si sposa benissimo con l’idea di calcio del nuovo tecnico. In quest’ottica manca solo la formalizzazione ma, in via non ufficiale, posso dire che avremo un reparto offensivo giovane con Tounkara e Rossi. Credo che per raggiungere gli obiettivi prefissati serva remare tutti dalla stessa parte partendo con tanta umiltà e, allo stesso tempo, con ambizione. A tutti i tifosi della Viterbese dico di stare tranquilli: il progetto che stiamo portando avanti vuole che Viterbo sia una piazza ambita". Ufficiale, infine, il programma del ritiro. La Viterbese dal 18 al 30 agosto svolgerà la prima fase del precampionato a Cascia (Perugia) soggiornando al Grand Hotel Èlite.