Viterbo, dalla Regione Lazio 8 milioni di euro per le case della salute di Vetralla e Orte

06 agosto 2020 a

a

a

La Regione Lazio ha approvato in giunta il Piano decennale in materia di Investimenti in Edilizia sanitaria. "Un piano straordinario che prevede 11 interventi - commenta il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti - che sviluppa e completa la strategia e le azioni per la sanità del Lazio nell’arco del periodo decennale. Una scelta strategica per migliorare i servizi e rendere la rete territoriale sempre più vicina alle esigenze delle persone". Entrando nello specifico dei finanziamenti per il sistema delle Case della Salute alla Asl di Viterbo verrano finanziati 3 milioni e 723 mila euro per la realizzazione della Cittadella della Salute a Vetralla e un secondo finanziamento da 4 milioni e 458 mila euro per il completamento della Casa della Salute di Orte e la realizzazione della degenza infermieristica ad alta intensità. "La sanità del Lazio uscita dal Commissariamento punta ora a rafforzare la rete territoriale. A settembre - commenta l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato - sarà prevista una ulteriore programmazione di investimenti sul potenziamento della sanità territoriale. Grazie a questo piano potenziamo la rete territoriale delle Case della Salute e gli Ospedali di Comunità. Sono interventi importanti che ci permetteranno di realizzare nuove strutture e di potenziare e completare i servizi delle Case della Salute già attive sul territorio. Stiamo completando una rete sociosanitaria territoriale di cure primarie e di continuità assistenziale che prima non esisteva".