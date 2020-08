06 agosto 2020 a

a

a

Incidente sul lavoro: resta con la mano nel tritacarne. Addetto ad un supermercato di Sutri, in via Marconi, stamani è stato soccorso dai sanitari del 118, accorsi sul posto insieme ai carabinieri della locale stazione e ai vigili del fuoco. L'uomo, comunque cosciente, è stato trasportato in gravi condizioni all'ospedale San Camillo di Roma.