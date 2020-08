Montalto, tassa rifiuti: on line bando per esenzioni e agevolazioni

05 agosto 2020 a

È online sul sito del Comune di Montalto di Castro, alla sezione “Avvisi e Concorsi”, e reperibile presso la sede comunale, il bando per l'esenzione e le agevolazioni Tari per l'anno 2020. Per le utenze domestiche sono previste esenzioni o agevolazioni per nuclei familiari con Isee in corso di validità al momento della domanda, inferiore a 5.500 euro e fino a 9.265 euro. Nello specifico l’esenzione totale della Tari è prevista per nuclei familiari con Isee inferiore o pari ad € 5.500,00. Le riduzioni del 50% sul dovuto Tari sono previste, invece, nei seguenti casi: per il nucleo familiare con Isee, compreso tra euro 5.501,00 ed euro 8.265,00; per nucleo familiare composto da una o due persone entrambi ultrasessantacinquenni con indicatore Isee fino a 9.265 euro; per nucleo familiare ove sia presente una o più persone con grado di invalidità superiore al 70% e indicatore Isee fino a 9.265 euro. La domanda può essere presentata presso l’ufficio protocollo dell’ente dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e il giovedì pomeriggio dalle 15:30 alle 17:30 o, previo appuntamento, presso il Servizio Tributi (0766/870149-57-66-41). Oppure per pec all’indirizzo: [email protected] o per e-mail all’indirizzo [email protected].vt.it.