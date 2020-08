Viterbo, scomparso a 83 anni l'ex consigliere comunale Marcuccio Marcucci

05 agosto 2020 a

E' morto a 83 anni Marcuccio Marcucci, geometra viterbese ed ex politico, per anni consigliere comunale a Palazzo dei Priori. Nato con la Democrazia Cristiana, in Comune è stato eletto con Forza Italia e il Pdl, ma ha vissuto una parentesi anche con FdI. "Ho iniziato insieme a lui nel ‘95 il mio percorso politico e amministrativo - lo ricorda il sindaco di Viterbo, Giovanni Arena -. Un collega di grande valore con cui ho condiviso un rapporto ultradecennale di amicizia, vita di partito ed esperienze amministrative. Era sempre difficile controbattere le sue considerazioni e affermazioni: quando interveniva, in Cnsiglio e non solo, lo faceva solo dopo essersi accuratamente documentato e dopo aver verificato le sue tesi. Lo ricorderò come un amministratore molto capace e battagliero, con l’opposizione e anche all’interno della sua maggioranza. Il suo era sempre un contributo utile e costruttivo. A nome mio personale e di tutti coloro che con lui hanno condiviso un percorso amministrativo e politico, rivolgo le più sentite condoglianze alla famiglia Marcucci per la scomparsa del caro Marcuccio". I funerali saranno celebrati domani alle ore 16 nella chiesa di Santa Maria della Grotticella, nel quartiere della Mazzetta.





