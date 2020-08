Viterbo, il sindaco Arena ai dirigenti: "Lavoriamo per un ritorno in classe in sicurezza"

04 agosto 2020 a

Avvio in sicurezza dell’anno scolastico 2020-2021. Se ne è parlato lunedì mattina nella sala consiliare del Comune di Viterbo, nell’ambito dell’incontro convocato dal sindaco Giovanni Maria Arena per ascoltare i dirigenti scolastici degli istituti comprensivi del territorio. Gli stessi dirigenti scolastici nei giorni scorsi avevano infatti illustrato, per iscritto, al primo cittadino, le esigenze dei vari plessi scolastici, chiedendo l’attivazione di un coordinamento operativo per la ripresa delle attività didattiche in sicurezza e nel rispetto delle misure previste per evitare il contagio da Covid-19. Una nota del comune riferisce che i dirigenti scolastici hanno sottolineato che "nell’attuale situazione emergenziale la ripresa delle attività didattiche, in presenza, può avvenire solo se tutti i soggetti coinvolti si attivano in maniera coerente e coordinata, ognuno secondo le proprie competenze, tenuto conto dei tempi ristretti a nostra disposizione". Durante la riunione i dirigenti scolastici "hanno illustrato le esigenze delle varie scuole, sia del capoluogo che delle frazioni". Ha detto nella nota il sindaco Arena. "Si è parlato di messa in sicurezza dei locali, di edilizia leggera, di arredi, di trasporto scolastico, della gestione delle mense scolastiche, nello specifico di lunch box in aula, con utilizzo dei refettori per le attività didattiche".