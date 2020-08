Viterbo, scomparso l'ex vescovo Lorenzo Chiarinelli

04 agosto 2020 a

E' scomparso all'età di 85 anni Lorenzo Chiarinelli, vescovo di Viterbo dal 1997 al 2011. Sembra che che negli ultimi fosse molto malato. "La scomparsa del vescovo, monsignor Lorenzo Chiarinelli - riporta il sindaco di Viterbo, Giovanni Arena in una nota - rattrista un po' tutti noi. Per ben quattordici anni ha rappresentato una preziosa guida spirituale e religiosa per la nostra città. E durante quei suoi quattordici anni di episcopato nella diocesi di Viterbo, grazie al suo operato, la nostra città, la città dei papi, ha avuto il privilegio di ospitare la visita pastorale di Papa Benedetto XVI. Monsignor Chiarinelli, vescovo emerito di Viterbo, grandissimo studioso e religioso, ha dato tanto alla nostra città, sotto il profilo spirituale e umano. Ci eravamo visti a Rieti, dove da anni viveva, e in rare occasioni anche a Viterbo. Non ha mai dimenticato questa nostra città. Un uomo di grande rettitudine e cultura. Ero molto legato a monsignor Chiarinelli. Celebrò la messa per il funerale di mio padre. Porterò sempre con me il suo ricordo. E sono certo sarà lo stesso per tanti fedeli viterbesi che lo hanno conosciuto. La città di Viterbo tutta si stringe attorno ai familiari del vescovo Chiarinelli e alla Diocesi di Viterbo".





