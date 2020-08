Ospedale Civita Castellana, pazienti con il femore rotto costretti a lunghe attese

Simone Lupino 04 agosto 2020 a

All’ospedale di Civita Castellana posti letto ridotti e pazienti costretti a lunghe attese sulle barelle o nei locali riservati all’osservazione breve del Pronto soccorso prima di essere ricoverati. E’ quanto riferisce Filippo Mario Perazzoni, segretario del sindacato Nursing Up, al quale in questi giorni si sono rivolti i parenti di alcuni malati per segnalare quanto sta avvenendo: “E’ una situazione intollerabile. I pazienti che devono essere ricoverati non possono aspettare. Se non è possibile garantire loro un posto letto, allora l’azienda sanitaria deve organizzare il trasferimento degli stessi presso altre strutture in grado di ospitarli”. Sul caso il sindacalista ha già detto che sta preparando una segnalazione. I disagi sarebbero iniziati con i lavori per la messa in sicurezza di alcuni reparti dell’ospedale. Lavori il cui avvio è stato comunicato il 30 luglio. Per garantirne lo svolgimento la direzione sanitaria ha stabilito un “nuovo assetto organizzativo”, con la conseguente riduzione dei posti letto disponibili. Una situazione momentanea, ovviamente, i cui effetti però si sono fatti sentire sui pazienti che si recano al Pronto Soccorso dell’ospedale civitonico e il cui stato di salute richiede il ricovero. Da qui le proteste. “Domenica mattina - continua Perazzoni - c’è stata segnalata la presenza di sette persone in attesa di essere ricoverate, tre con il femore rotto. Quattro pazienti erano sistemati nei letti Obi (Osservazione breve intensiva) mentre i restanti stavano appoggiati sulle barelle. Di queste ne erano rimaste libere solamente due, all’interno della sala visite. Ovviamente tutti i pazienti sono stati curati e assistiti al meglio dagli operatori sanitari, ma è evidente che si tratta di una situazione troppo precaria, sia per i malati sia per il personale che deve lavorare in condizioni davvero difficili”. In realtà all’ospedale di Civita Castellana i lavori sono partiti solo ieri, ma il nuovo assetto relativo ai posti letto è entrato in vigore già da venerdì scorso. E prevede, nel dettaglio: 15 posti letto di Medicina (otto uomini e sette donne), 12 posti letto di Chirurgia-Ortopedia, 4 posti letto di Week surgery. Al momento non si conosce la data entro la quale gli interventi di messa in sicurezza dovrebbero essere ultimati. “Non mettiamo in discussione la necessità di svolgere i lavori all’interno dell’ospedale - prosegue Perazzoni -. Ma trattandosi di interventi programmati si potevano organizzare decisamente meglio, senza provocare tanti disagi come invece sta avvenendo”. Il sindacalista chiede un intervento diretto da parte della direzione sanitaria: “A Civita Castellana i vertici dell’azienda non vengono quasi mai a controllare. Mi chiedo in base a quali parametri è stato deciso questo assetto. E come mai non si è pensato a un piano per le emergenze. Da parte nostra, come sindacato, continueremo a tenere monitorata la situazione giorno dopo giorno”.