Macchina di Santa Rosa, allo studio un trasporto ridotto

L'ipotesi del Trasporto di Gloria torna in ballo e sarà sul tavolo della commissione ordine e sicurezza della Prefettura; sarà qui che si deciderà in merito ai festeggiamenti: la riunione è in programma nella giornata di domani.

Non l'intero percorso che va da San Sisto alla basilica intitolata a Santa Rosa, questa è la possibilità sulla quale si starebbe lavorando, ma soltanto una parte di questo, scelto in maniera simbolica e facendo le opportune valutazioni del caso per garantire al massimo la sicurezza. Questione tutta da definire, anche se si susseguono rumors insistenti sull'ipotesi di scelta dell'ultimo tratto: si tratterebbe di quello da piazza Verdi al monastero delle alcantarine. La parola fine sulla speranza, che tutti i viterbesi coltivano nel cuore, di vedere comunque il “sollevate e fermi” anche nell'anno del Covid-19, era stata messa lo scorso 17 luglio dal sindaco Giovanni Arena. In occasione della conferenza stampa di presentazione della stagione di spettacoli di Ferento, il primo cittadino aveva infatti parlato esplicitamente di “Trasporto saltato” e aveva avanzato l'intenzione di fare comunque montare la Macchina davanti alla basilica, lasciandola lì in esposizione per quindici giorni, così da permettere ai viterbesi di vederla. I dati incoraggianti sul contenimento dei contagi uniti alla grande voglia, in tutti gli ambienti della città che hanno a che fare in maniera stretta con la festa, di sollevare comunque Gloria hanno riacceso la possibilità di un'edizione particolare della notte del tre settembre. E' invece ormai certa la tradizionale fiera. “Gli uffici stanno lavorando. A breve sarà individuato il tecnico per la predisposizione del piano di sicurezza Covid e stiamo lavorando per individuare tutti i sistemi di protezione, segnaletica e fare un piano sul personale da impiegare per il necessario contingentamento – così l'assessore allo Sviluppo Economico Alessia Mancini -. Stiamo procedendo spediti. Anche perché mercati e fiere all'aperto sono considerati, con le giuste prescrizioni, dei luoghi sicuri”.