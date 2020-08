03 agosto 2020 a

Un uomo di 81 anni è morto, domenica sera, colto da un malore durante un escursione organizzata ad Oriolo romano. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Oriolo e di Vejano. Purtroppo per l’uomo, nonostante i soccorsi sanitari e i tentativi di rianimarlo, non c’è stato nulla da fare. L’81enne, che proveniva da Roma proprio per la passeggiata organizzata, è stato probabilmente colpito da un infarto.