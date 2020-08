Roma, rissa tra senza fissa dimora sulla Casilina: tre arresti

03 agosto 2020 a

I carabinieri della radiomobile di Roma hanno arrestato tre uomini per rissa aggravata e lesioni personali. I militari sono intervenuti la scorsa notte su via Casilina dove è stata segnalata una violenta lite tra i tre uomini. Al loro arrivo il gruppetto composto da un libico e due indiani, tutti senza fissa dimora di età compresa tra i 31 e i 44 anni, si stavano ancora picchiando per motivi non chiari. Due di loro hanno dovuto far ricorso alle cure ospedaliere e hanno riportato ferite per prognosi di guarigione di 6 e tre giorni.