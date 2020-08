Orte, fu deportato dai nazifascisti: scomparso a 95 anni Salvatore Federici

03 agosto 2020 a

Salvatore Federici, "memoria storica" di Orte, classe 1925, si è spento domenica scorsa nella sua casa di Orte. Dopo l'8 settembre 1943 era stato arrestato dai nazifascisti e deportato nei campi di prigionia in Germania, da dove tornò solo due anni dopo. Iscritto alla Sezione Anpi fin dall'inizio, ha più volte partecipato, nelle scuole e altrove, a iniziative dell'associazione, istituzionali e di altro tipo in tutta la provincia di Viterbo. "Non ti dimenticheremo, grazie per quello che ci hai insegnato. Onore a Te, Salvatore!", scrivono dalla sezione Anpi "Tito Bernardini" di Orte. I funerali si svolgeranno nella chiesa di Orte scalo martedì 4 alle ore 10.