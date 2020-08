Movida a Montalto Marina, ragazzina ubriaca soccorsa dai carabinieri

03 agosto 2020 a

I carabinieri della stazione di Montalto di Castro, rinforzati dai carabinieri della compagnia di Tuscania e dai carabinieri cinofili unitamente a personale dell’ ispettorato del lavoro di Viterbo, durante il fine settimana hanno svolto servizi di prevenzione e di controllo del litorale del Comune. Al termine dei servizi che hanno visto impegnati oltre 30 carabinieri della compagnia, sono state controllate 95 auto, 250 persone e tre luoghi adibiti a giostre e sono stati segnalati due giovani assuntori di droga alla Prefettura di Viterbo, trovati in possesso di alcuni grammi di marijuana e hashish. Inoltre è stata soccorsa dai carabinieri e dal personale del 118 una ragazza minorenne, vittima di intossicazione etilica, che è stata trasportata in condizioni non gravi all’ ospedale di Tarquinia. Infine sono state elevate 4 sanzioni amministrative ai gestori di locali bar.