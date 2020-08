Opere strategiche Lazio, fuori la ferrovia Orte-Capranica-Civitavecchia

Massimiliano Conti 03 agosto 2020 a

a

a

Non c'è la ferrovia Orte-Capranica-Civitavecchia tra le 9 opere infrastrutturali strategiche laziali previste nel decreto semplificazione e presentate nei giorni scorsi dal presidente Zingaretti insieme alla ministra dei Trasporti Paola De Micheli e all'assessore regionale Mauro Alessandri.

Una doccia fredda per il comitato che da anni si batte per il ripristino della tratta, e più in generale per la Tuscia, che con il decreto porta comunque a casa il completamento della Orte-Civitavecchia (anche se sull'opera pende ora la valutazione negativa della Corte di giustizia europea nei confronti del tracciato verde) e il proseguimento dell'autostrada del mare Civitavecchia-Livorno da Tarquinia.

Non nasconde tutta la sua delusione il ronciglionese Raimondo Chiricozzi, portavoce del comitato. "È falso dire che per le infrastrutture è stato rispettato il programma al quale il nostro comitato ha contribuito alla stesura - afferma Chiricozzi -. Zingaretti non ha rispettato gli impegni, non rispetta la volontà dei cittadini, non rispetta le vere esigenze del territorio. Tutti i politici hanno riconosciuto a parole l'importanza di ridurre l'impatto ambientale e invece si continuerà a fare a meno del trasporto merci su ferro".

La verità, secondo il leader del comitato, è che la vecchia ferrovia che collega i due mari Tirreno e Adriatico - dismessa nella tratta Orte-Capranica dal 1994 ma ancora in buone condizioni - è stata dimenticata. "Come mai? Vogliamo risposte vere. Ci si dica che non è necessaria perché ad Rfi sta bene così, dato che il traffico merci immesso nel nodo di Roma fa avere a questa società che ripartisce gli utili più entrate, per le tariffe a tempo anziché a chilometraggio - continua Chiricozzi - Ci si spieghi perché la politica preferisce il trasporto stradale più inquinante e costoso. Ci si spieghi perché a una ferrovia sospesa non viene fatta con regolarità la manutenzione lasciando che un bene dello Stato vada in malora. Lo spieghino a noi e lo spieghino ai cittadini se ne hanno il coraggio. Siamo delusi e scontenti altri che esultanti".

A riaccendere le speranze del comitato era stato nei mesi scorsi lo stesso assessore regionale Alessandri con una lettera all'amministratore delegato di Rfi Maurizio Gentili e al direttore commerciale Pier Paolo Olla in cui sottolineava la necessità di alleviare proprio con il ripristino della Orte-Capranica-Civitavecchia i disagi che inevitabilmente si verranno a creare con la partenza dei lavori di riqualificazione della Roma Nord.

Chiricozzi non abbandona comunque la speranza: "Pare che comunque la Regione stia lavorando a un progetto specifico finalizzato a ottenere finanziamenti europei e l'assessore Alessandri conferma come per il Lazio la ferrovia Civitavecchia- Orte sia un'opera strategica. Speriamo non siano solo le solite parole. Diversi consiglieri regionali, a cominciare da Enrico Panunzi, ci hanno assicurato a più riprese il loro impegno per la riapertura. Vogliamo continuare a fidarci".