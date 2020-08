Viterbo, contributi cultura: stop alle convenzioni

03 agosto 2020 a

Stop alle convenzioni: a partire dal 2021 i contributi alla cultura saranno elargiti dall'amministrazione comunale solo tramite bando pubblico. E' questa l'intenzione che si sta facendo strada all'interno della maggioranza nel bel mezzo delle polemiche sull'estate viterbese. La "strada maestra" è stata indicata in Consiglio comunale dall'ex sindaco e capogruppo di Forza Italia Giulio Marini, che ha incassato in proposito il semaforo verde di Fratelli d'Italia, ovvero del partito dell'assessore alla cultura Marco De Carolis. "Credo sia giunto il momento di mettere fine alle convenzioni e di tornare a erogare contributi attraverso procedure di evidenza pubblica", ha sottolinato Marini scontrandosi però con le forti perplessità sollevate dal consigliere di Viterbo 2020 Alfonso Antoniozzi, cantante lirico e regista di fama internazionale. Il dibattito nasce dalla scelta dell'assessore De Carolis di dividere l'ancora nebuloso cartellone dell'estate viterbese in due parti: una costituita dalle iniziative proposte dalle associazioni che operano in convenzione con il Comune (Atcl, Tuscia Film Festival, JazzUp ecc.) e una da allestitire con proposte selezionate tramite bando.