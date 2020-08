Tragedia a Grotte Santo Stefano, precipitata dal balcone e muore

01 agosto 2020 a

Precipita dal balcone e muore. E' successo questa notte a Grotte Santo Stefano, frazione di Viterbo. La vittima è il 56enne Mario Cingolani, Secondo una prima ricostruzione non si tratterebbe di suicidio. L'uomo infatti pare che stesse dormendo sul balcone quando, per cause da accertare, è caduto a terra. Non sarebbe morto sul colpo, anzi, avrebbe chiesto lui stesso soccorso ad alcuni passanti. Subito allertati i soccorsi, ma per Cingolani non c'è stato nulla da fare. Il 56enne infatti è morto poco dopo a causa della gravità delle ferite riportate. La salma è stata portata a Belcolle dall'agenzia funebre "Il Cero", a disposizione dell'autorità giudiziaria, che deve concedere il nulla osta per la celebrazione dei funerali.