Emergenza Coronavirus, medici di Belcolle incontrano i bambini di Educamp

01 agosto 2020 a

a

a

Educamp Coni 2020: oltre 60 bambini impegnati nella seconda settimana consecutiva nella conoscenza di varie discipline sportive al Parco dei Cimini hanno incontrato lo staff del Dipartimento di Prevenzione del gruppo territoriale emergenza Covid-19 della Asl di Viterbo per parlare di sicurezza e prevenzione.

L’iniziativa rientra nell’ambito del progetto del Centro sportivo multidisciplinare e fa parte del protocollo Coni &Regione, Compagni di Sport. I dottori Gaetano Tumbarello, Nicola Ferrarini e Flavia Verginelli hanno parlato di come affrontare l’emergenza coronavirus, attraverso la loro esperienza maturata in questi mesi nel reparto Toc di Belcolle. I temi sono stati quelli del distanziamento sociale, l’utilizzo dei dispostivi di protezione individuale, del contagio e delle modalità di trasmissione. C’è stato anche un gioco in cui sono stati coinvolti i ragazzi per dimostrare come avviene il passaggio del virus tra persone. I tre medici sono stati coinvolti in una serie di domande e risposte, oltre che simpatiche, anche pertinenti e calzanti. “E’ stato un incontro formativo e informativo – hanno detto Tumbarello, Ferrarini e Verginelli – proficuo, che ha fatto emergere l’interesse intorno a questa patologia che ancora spaventa. Siamo stati piacevolmente colpiti dalla conoscenza e la responsabilità dei bambini. Ringraziamo sia la Asl che il Coni per aver organizzato un incontro che si è rivelato ricco d’informazioni per tutti”.

Erano presenti il delegato del Coni di Viterbo Ugo Baldi, il delegato della Figc di Viterbo Renzo Lucarini, il delegato allo sport del comune di Viterbo Matteo Achilli, il Panathlonè stato rappresentato da Domenico Palazzetti, la Volley Life Viterbo dal presidente Stefano Caporossi , presenti anche Gianfranco Massetti e Massimiliano Marini della scuola scacchistica viterbese. Il Coni Lazio ha tenuto a ringraziare i medici intervenuti, la direzione della Asl per la disponibilità, lo staff dei tecnici del Coni che hanno collaborato guidati dal professor Adriano Ruggero. Restano aperte le iscrizioni alla terza settimana Educamp. Gli interessati possono chiamare 0761752266- 3939029629- 3939944124