Mare, tornano i cani bagnino al Lido di Tarquinia. Controlleranno le spiagge tutti i week end di agosto | VIDEO

Cani bagnino: dal 1 agosto le spiagge di Tarquinia Lido saranno ancora più sicure. Riparte dunque il progetto di sicurezza balneare proposto dalla Scuola Italiana Cani Salvataggio che prevede l'utilizzo di minimo 2 Unità Cinofile SICS e di una postazione di sicurezza integrata, dislocata presso il tratto di spiaggia libera compreso tra il Tamurè e il Mirage, durante i fine settimana di agosto 2020. Tale postazione sarà composta da un gazebo e verrà utilizzata come base per le attività delle Unità Cinofile SICS, ma potrà essere impiegata allo stesso tempo, da eventuali altri organismi operanti nel Progetto, quali la Guardia Costiera, Protezione Civile, Croce Rossa e 118, in modo da costituire un punto di riferimento per tutti gli utenti della spiaggia, in grado di rispondere sul posto alle possibili immediate necessità della popolazione, dal salvataggio nautico al primo soccorso medico o assistenza istituzionale.

Soddisfatto il sindaco Alessandro Giulivi. “La presenza questo presidio, avrà una importante funzione di controllo del territorio, particolarmente indispensabile durante il periodo di emergenza attuale e realizzato anche attraverso continui pattugliamenti del tratto di litorale assegnato, oltre che di promozione dell'impegno dell'Amministrazione Comunale in ambito di sicurezza balneare. L’attività di salvataggio svolta attraverso le Unità Cinofile, contribuirà a diffondere sicurezza tra i bagnanti, nella popolazione ed in particolare modo tra i giovani, la cultura del rispetto degli animali e dell’ambiente, dando un tangibile esempio di utilità dell’animale e di integrazione tra uomo e natura”. Tutte le UC SICS saranno coordinate direttamente dalla Capitaneria di Porto, in sinergia con Il Comune e la Protezione Civile Comunale. “La nostra presenza sul litorale tarquiniese ci rende orgogliosi di poter svolgere la nostra attività in un territorio così importante e talvolta anche complesso. Siamo certi che anche quest’anno ci sarà una forte sinergia tra tutte le forze messe in campo per il controllo e la salvaguardia del litorale, siamo pronti e felici di dare il nostro contributo anche per questa stagione” , conclude Roberto Gasbarri, Presidente della scuola Cani Salvataggio Centro-Meridionale.